Soirée Resto et DJ Set avec DJ BOBZILLA Route Cézanne D17, Fuveau
samedi 29 août 2026 · Route Cézanne D17, · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
Soirée Resto et DJ Set avec DJ BOBZILLA
Samedi 29 août 2026 à partir de 18h30. Route Cézanne D17, Restaurant Maison Sainte Victoire Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tous les vendredis soirs de l’été soirée resto et DJ set…
N’oubliez pas de réserver votre table
Réservations au 04 42 23 53 09 ou restaurant.msv@gmail.com .
Route Cézanne D17, Restaurant Maison Sainte Victoire Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 23 53 09 restaurant.msv@gmail.com
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English :
Every Friday night during the %E9t%E9, dinner and a DJ set…
L’événement Soirée Resto et DJ Set avec DJ BOBZILLA Fuveau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Fuveau
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