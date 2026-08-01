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AGENDA · Fuveau

Soirée Resto et DJ Set avec DJ BOBZILLA Route Cézanne D17, Fuveau

samedi 29 août 2026 · Route Cézanne D17, · Fuveau

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Route Cézanne D17,
Adresse
Restaurant Maison Sainte Victoire
Ville
13710 Fuveau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Fuveau

Soirée Resto et DJ Set avec DJ BOBZILLA

Samedi 29 août 2026 à partir de 18h30. Route Cézanne D17, Restaurant Maison Sainte Victoire Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:30:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Tous les vendredis soirs de l’été soirée resto et DJ set…
N’oubliez pas de réserver votre table
Réservations au 04 42 23 53 09 ou restaurant.msv@gmail.com   .

Route Cézanne D17, Restaurant Maison Sainte Victoire Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 23 53 09  restaurant.msv@gmail.com

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English :

Every Friday night during the %E9t%E9, dinner and a DJ set…

L’événement Soirée Resto et DJ Set avec DJ BOBZILLA Fuveau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Fuveau

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