Aubades Stade Georges Martin Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

Aubades

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 19h. Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Célébrez les 10 ans du Comité Saint-Jean / Saint-Éloi à Fuveau le samedi 12 septembre à partir de 19h ! La soirée D’aubades en fanfares réunit bandas, paëlla géante, buvette et musique à l’Espace Georges Martin pour une grande fête populaire.

Dix ans, ça se fête ! Pour célébrer la 10ᵉ bougie du Comité Saint-Jean / Saint-Éloi, rendez-vous le samedi 12 septembre 2026 dès 19h00 à l’Espace Georges Martin de Fuveau pour la grande soirée D’aubades en fanfares .



Au retour des traditionnelles aubades et la veille de la grande cavalcade, petits et grands sont invités à partager un moment chaleureux, simple et festif. Plusieurs bandas et fanfares rythmeront la soirée au son des cuivres et des percussions dans un esprit de convivialité et de bonne humeur.



Au programme

Animation musicale Prestations de fanfares et bandas

Restauration Paëlla géante au menu

Buvette et petite restauration sur place



Venez nombreux pour célébrer cet anniversaire en musique et lancer les festivités de la Saint-Éloi 2026 ! .

Stade Georges Martin Avenue Du 08 Mai 1945 Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitesaintjeanfuveau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the 10th anniversary of the Saint-Jean / Saint-Éloi Committee in Fuveau on Saturday, September 12, starting at 7 p.m.! The “D’aubades en fanfares” evening will feature bandas, a giant paella, a refreshment stand, and music at the Espace Georges Martin for a big community celebration.

L’événement Aubades Fuveau a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Fuveau