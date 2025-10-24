Informations pratiques

Fuveau

Foire de la Saint Michel 53ème

Du samedi 5 au dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 18h.

Nocturne le samedi 06/09 avec concert. Boulevard Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Depuis quelques années le Comité Saint Jean propose une foire de producteurs, créateurs et artistes locaux en parallèle du très suivi salon littéraire des écrivains en Provence .

Programme 2026 à venir avec les animations proposées par le Comité Saint Jean. .

Boulevard Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitesaintjeanfuveau@gmail.com

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English :

For a few years now, the Saint Jean Committee has been hosting a fair for local producers, creators, and artists alongside the very popular literary fair of writers in Provence.

L’événement Foire de la Saint Michel 53ème Fuveau a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Fuveau