Foire de la Saint Michel 53ème Fuveau
samedi 5 septembre 2026 · Fuveau
Informations pratiques
Fuveau
Foire de la Saint Michel 53ème
Du samedi 5 au dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 18h.
Nocturne le samedi 06/09 avec concert. Boulevard Emile Loubet Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Depuis quelques années le Comité Saint Jean propose une foire de producteurs, créateurs et artistes locaux en parallèle du très suivi salon littéraire des écrivains en Provence .
Programme 2026 à venir avec les animations proposées par le Comité Saint Jean. .
Boulevard Emile Loubet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur comitesaintjeanfuveau@gmail.com
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English :
For a few years now, the Saint Jean Committee has been hosting a fair for local producers, creators, and artists alongside the very popular literary fair of writers in Provence.
L’événement Foire de la Saint Michel 53ème Fuveau a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Fuveau
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