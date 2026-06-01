Bal des Ardents – Cie CriAtura suivi d’un Djset par P&V Event, cours Victor Leydet, 13710 Fuveau, Fuveau

Bal des Ardents – Cie CriAtura suivi d’un Djset par P&V Event Dimanche 21 juin, 19h00 cours Victor Leydet, 13710 Fuveau Bouches-du-Rhône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:30:00+02:00

Un pur moment festif, où petits et grands peuvent venir danser dans la joie et la bonne humeur. L’occasion de se frotter à des artistes performeurs : danseurs, comédiens, divas, pour un bal populaire et « sauvage » portée par la Bibliothèque Départementale et le pôle culturel J. Bonfillon. Un stand maquillage sera proposé afin de s’immerger complètement dans ce bal des ardents.

Vincent Dellasta prendra ensuite les commandes des platines pour que vous n’ayez pas à quitter le dancefloor !!

cours Victor Leydet, 13710 Fuveau cours Victor Leydet, 710 Fuveau Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un pur moment festif, où petits et grands peuvent venir danser dans la joie et la bonne humeur. L’occasion de se frotter à des artistes performeurs : danseurs, comédiens, divas, pour un bal populaire…

©Bal des Ardents