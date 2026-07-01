Côtelettes étoilées au plateau du Mousqué SAINT-PE-DE-BIGORRE Saint-Pé-de-Bigorre

Informations pratiques

Saint-Pé-de-Bigorre

Côtelettes étoilées au plateau du Mousqué

SAINT-PE-DE-BIGORRE Place des Arcades Saint-Pé-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Au départ de Saint-Pé-de-Bigorre, laissez-vous guider à la tombée du jour pour une balade à la lueur du crépuscule. Puis, autour d’un feu crépitant, savourez des côtelettes grillées et des produits locaux dans une ambiance conviviale et authentique. Une soirée gourmande et chaleureuse, les yeux tournés vers les étoiles.

Tous les jeudis, du 09/07 au 27/08/26.

Rendez-vous à 19h à Saint-Pé-de-Bigorre (place des Arcades).

Retour vers 22h.

Les tarifs:

Adulte 32€,

Enfant (moins de 15 ans) 27€

10% de réduction à partir de 4 pers.

Réservation auprès de l’office de tourisme de Saint-Pé-de-Bigorre au: 05 62 41 88 10 ou en ligne (inscription validée à réception du paiement).

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SAINT-PE-DE-BIGORRE Place des Arcades Saint-Pé-de-Bigorre 65270 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 41 88 10

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English :

Starting from Saint-P%E9-de-Bigorre, let yourself be guided at day’s end on a stroll in the twilight. Then, gathered around a crackling fire, savor grilled chops and local specialties in a warm and authentic atmosphere. A delightful and cozy evening, gazing up at the stars.

Every Thursday, from July 9 to August 27, 2026.

Meet at 7:00 p.m. in Saint-Pé-de-Bigorre (Place des Arcades).

Return around 10:00 p.m.

Prices:

Adult: 32?,

Child (under 15): 27?

10% discount for groups of 4 or more.

Reservations can be made at the Saint-Pé-de-Bigorre Tourist Office at 05 62 41 88 10 or online (registration confirmed upon receipt of payment).

L’événement Côtelettes étoilées au plateau du Mousqué Saint-Pé-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de Lourdes|CDT65