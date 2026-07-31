COU ERTURE de Pauline Valentin MA compagnie Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau
dimanche 11 octobre 2026 · Centre culturel Paul Vaillant Couturier · Boucau
Informations pratiques
Boucau
COU ERTURE de Pauline Valentin MA compagnie
Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 10:30:00
fin : 2026-10-11 11:15:00
Date(s) :
2026-10-11
Trois représentations dimanche 11 octobre 2026 à 10h30, 15h et 16h30
Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain
COU ERTURE est un spectacle sensoriel et immersif pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Une invitation à retrouver la douceur des souvenirs d’enfance, mais aussi à découvrir, au plus près, la danse contemporaine et le chant lyrique.
Réservation en ligne.
Salle Apollo. .
Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
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English : COU ERTURE de Pauline Valentin MA compagnie
L’événement COU ERTURE de Pauline Valentin MA compagnie Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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