COU ERTURE de Pauline Valentin MA compagnie Centre culturel Paul Vaillant Couturier Boucau

Informations pratiques

Boucau

COU ERTURE de Pauline Valentin MA compagnie

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 10:30:00

fin : 2026-10-11 11:15:00

Date(s) :

2026-10-11

Trois représentations dimanche 11 octobre 2026 à 10h30, 15h et 16h30

Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain

COU ERTURE est un spectacle sensoriel et immersif pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Une invitation à retrouver la douceur des souvenirs d’enfance, mais aussi à découvrir, au plus près, la danse contemporaine et le chant lyrique.

Réservation en ligne.

Salle Apollo. .

Centre culturel Paul Vaillant Couturier 3 Rue René Duvert Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

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English : COU ERTURE de Pauline Valentin MA compagnie

L’événement COU ERTURE de Pauline Valentin MA compagnie Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque