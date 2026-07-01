Informations pratiques

Saint-Guiraud

COUCHER DE SOLEIL ET DÉGUSTATION DE VINS SAINT-GUIRAUD

Saint-Guiraud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

À l’approche du soir, laissons-nous séduire par les lumières du coucher de soleil sur les reliefs héraultais. La balade se poursuit dans une ambiance chaleureuse avec une rencontre avec des vignerons de l’AOP Terrasses du Larzac qui nous font découvrir leurs vins lors d’une dégustation commentée puis d’un pique-nique partagé (tiré du sac)

Découvrons les paysages et la géologie des hauteurs de Saint-Guiraud au crépuscule. Partageons un pique-nique, puis rencontrons des vignerons de l’AOP Terrasses du Larzac.

Accompagnés par un guide passionné, nous explorons un territoire remarquable où se mêlent garrigues méditerranéennes, panoramas exceptionnels et curiosités géologiques. Tout au long du parcours, nous apprenons à décrypter les paysages et à comprendre l’histoire qui a façonné ce site au fil des millions d’années.

À l’approche du soir, laissons-nous séduire par les lumières du coucher de soleil sur les reliefs héraultais. La balade se poursuit dans une ambiance chaleureuse avec une rencontre avec des vignerons de l’AOP Terrasses du Larzac qui nous font découvrir leurs vins lors d’une dégustation commentée puis d’un pique-nique partagé (tiré du sac)

Mercredi 22 juillet

19h 22h

Géo-évènement en partenariat avec l’AOP Terrasses du Larzac.

>>Instructions particulières prévoir de l’eau, un pique-nique, un chapeau et des chaussures de marche. Parcours non accessible aux poussettes.

Distance 2,6 km dénivelé 110 m niveau faciles).

Quelques jours avant l’animation, vous recevrez un email indiquant les informations pratiques (lieu de rendez-vous, contact de l’animateur, covoiturage possible, infos diverses…). .

Saint-Guiraud 34725 Hérault Occitanie

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English : COUCHER DE SOLEIL ET DÉGUSTATION DE VINS SAINT-GUIRAUD

%C0 As evening approaches, let’s let ourselves be enchanted by the sunset’s glow over the Hérault hills. The tour continues in a warm and friendly atmosphere with a meeting with winemakers from the Terrasses du Larzac AOP, who introduce us to their wines during a guided tasting followed by a shared picnic (bring your own food)

L’événement COUCHER DE SOLEIL ET DÉGUSTATION DE VINS SAINT-GUIRAUD Saint-Guiraud a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT