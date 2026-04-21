Couleur d’automne sur la Réserve La Chapelle-Saint-Ursin
samedi 3 octobre 2026 · La Chapelle-Saint-Ursin
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Ursin
Couleur d’automne sur la Réserve
La Chapelle-Saint-Ursin Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire propose une balade au cœur de la réserve.
Balade automnale à la découverte des feuillages aux mille couleurs, et des fruits sauvages sur les arbustes et buissons des Chaumes du Verniller. .
La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire offers a walk through the heart of the reserve.
L’événement Couleur d’automne sur la Réserve La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES