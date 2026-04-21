UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Chapelle-Saint-Ursin

Couleur d’automne sur la Réserve La Chapelle-Saint-Ursin

samedi 3 octobre 2026 · La Chapelle-Saint-Ursin

Couleur d’automne sur la Réserve La Chapelle-Saint-Ursin

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
18570 La Chapelle-Saint-Ursin
Département
Cher
Tarif
Gratuit

La Chapelle-Saint-Ursin

Couleur d’automne sur la Réserve

La Chapelle-Saint-Ursin Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire propose une balade au cœur de la réserve.
Balade automnale à la découverte des feuillages aux mille couleurs, et des fruits sauvages sur les arbustes et buissons des Chaumes du Verniller.   .

La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire offers a walk through the heart of the reserve.

L’événement Couleur d’automne sur la Réserve La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES

À voir aussi à La Chapelle-Saint-Ursin (Cher)