Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Ursin

Couleur d’automne sur la Réserve

La Chapelle-Saint-Ursin Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire propose une balade au cœur de la réserve.

Balade automnale à la découverte des feuillages aux mille couleurs, et des fruits sauvages sur les arbustes et buissons des Chaumes du Verniller. .

La Chapelle-Saint-Ursin 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

The Conservatoire d’espaces naturels Centre Val de Loire offers a walk through the heart of the reserve.

L’événement Couleur d’automne sur la Réserve La Chapelle-Saint-Ursin a été mis à jour le 2026-04-21 par OT BOURGES