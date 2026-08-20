Couleurs d’automne et structures végétales, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

Couleurs d’automne et structures végétales Mercredi 11 novembre, 14h00 Jardin Botanique de Genève

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-11T14:00:00+01:00 – 2026-11-11T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-11T14:00:00+01:00 – 2026-11-11T16:30:00+01:00

En automne, l’abondance en fruits de toutes les formes, textures et couleurs nourrit notre créativité. Nous partirons à la découverte des couleurs dans le Jardin avant de créer des œuvres d’art temporaires.

Dans le cadre des Ateliers verts du Jardin Botanique de Genève, les mercredis après-midi, les enfants sont conviés à partager notre passion pour le monde végétal et fongique, de façon ludique et didactique. Enquêtes thématiques, découvertes sensorielles, explorations botaniques et bien d’autres activités sont au programme. Les collections vivantes du Jardin Botanique sont le théâtre de ces ateliers proposés par les médiateurs et médiatrices, les jardinières et jardiniers et les scientifiques du Jardin Botanique en collaboration avec les bénévoles de l’Uni3, Université des seniors de Genève.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.unige.ch/uni3/divers/ateliers-verts-jardin-botanique »}] [{« link »: « https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/linstitution/actualites/nos-ateliers-verts-sont-retour »}, {« link »: « https://www.unige.ch/uni3/ »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Viens vivre une expérience artistique dans la nature

Jardin Botanique de Genève