Saint-Ambroix

Couleurs d’automne

Saint-Ambroix Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Venez découvrir lors de cette balade automnale, la diversité des couleurs et des fruits des arbustes présents sur les pelouses calcaires du trou à Ragot, site Natura 2000.

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Saint-Ambroix 18290 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 28

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English :

Come and discover the diversity of colors and fruits of the shrubs found on the limestone lawns of the trou à Ragot, a Natura 2000 site.

L’événement Couleurs d’automne Saint-Ambroix a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY