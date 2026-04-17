Couleurs d’automne Saint-Ambroix
Couleurs d’automne Saint-Ambroix samedi 7 novembre 2026.
Saint-Ambroix
Couleurs d’automne
Saint-Ambroix Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Venez découvrir lors de cette balade automnale, la diversité des couleurs et des fruits des arbustes présents sur les pelouses calcaires du trou à Ragot, site Natura 2000.
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Saint-Ambroix 18290 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 28
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English :
Come and discover the diversity of colors and fruits of the shrubs found on the limestone lawns of the trou à Ragot, a Natura 2000 site.
L’événement Couleurs d’automne Saint-Ambroix a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY