COULEURS DE BRETAGNE Place du Champ-au-Roy Guingamp
COULEURS DE BRETAGNE Place du Champ-au-Roy Guingamp samedi 18 juillet 2026.
Guingamp
COULEURS DE BRETAGNE
Place du Champ-au-Roy Hôtel de Ville Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concours de peinture gratuits et ouverts à tous. Chaque artiste est invité à peindre le patrimoine de la commune en toute convivialité. Moments d’échanges et de partage autour de la même passion. .
Place du Champ-au-Roy Hôtel de Ville Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 57 25 19
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L’événement COULEURS DE BRETAGNE Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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