COULEURS DE BRETAGNE Place du Champ-au-Roy Guingamp

Guingamp

COULEURS DE BRETAGNE

Place du Champ-au-Roy Hôtel de Ville Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concours de peinture gratuits et ouverts à tous. Chaque artiste est invité à peindre le patrimoine de la commune en toute convivialité. Moments d’échanges et de partage autour de la même passion. .

Place du Champ-au-Roy Hôtel de Ville Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 97 57 25 19

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English :

L’événement COULEURS DE BRETAGNE Guingamp a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol