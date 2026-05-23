Saint-Léry

Couleurs de Bretagne

Saint-Léry Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Saint-Léry accueille ce concours gratuit et ouvert à tous, qui permet de mettre en valeur le patrimoine Breton en réalisant sur place, en quelques heures, un dessin ou une peinture.

Tous les âges et niveaux sont acceptés, les bénévoles sur place vous guideront vers votre catégorie.

De 8h30 à 12h inscriptions, validation des supports (chaque artiste apporte son matériel)

De 8h à 16h création des œuvres

De 15h à 16h retour des œuvres

De 16h à 17h réunion du jury

A partir de 17h exposition des œuvres réalisées dans la journée.

17h30 45 Remise des prix

18h verre de l’amitié

Chaque peintre peut participer à autant de concours qu’il le souhaite durant la saison et toutes les expressions, y compris abstraites, sont acceptées.

En fin de saison, une exposition présente toutes les œuvres sélectionnées lors des concours locaux. Elle aura lieu début novembre à Guingamp (22). .

Saint-Léry 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 25 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Couleurs de Bretagne Saint-Léry a été mis à jour le 2026-05-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande