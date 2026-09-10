Couleurs et saveurs, Lotissement de Moltifao – route d’Asco – Corse, Moltifao
samedi 19 septembre 2026 · Lotissement de Moltifao - route d'Asco - Corse · Moltifao
Informations pratiques
Couleurs et saveurs Samedi 19 septembre, 10h00 Lotissement de Moltifao – route d’Asco – Corse Haute-Corse
promenade et ateliers gratuits sur inscription. Repas 15€ sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
10h Promenade collecte de plantes
12h 30 repas sur le thème couleurs et saveurs
14h30 atelier fabrication et impression avec des couleurs végétales
17h atelier sur l’usage des couleurs minérales
19 apéritif dinatoire
20h film canadien Géographies of solitude
Lotissement de Moltifao – route d’Asco – Corse MOLTIFAO Moltifao 20218 Haute-Corse Corse 0623194249
10h Promenade collecte de plantes
© arterra