Couleurs et saveurs, Lotissement de Moltifao – route d’Asco – Corse, Moltifao

samedi 19 septembre 2026 · Lotissement de Moltifao - route d'Asco - Corse · Moltifao

Informations pratiques

Couleurs et saveurs Samedi 19 septembre, 10h00 Lotissement de Moltifao – route d’Asco – Corse Haute-Corse

promenade et ateliers gratuits sur inscription. Repas 15€ sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

10h Promenade collecte de plantes

12h 30 repas sur le thème couleurs et saveurs

14h30 atelier fabrication et impression avec des couleurs végétales

17h atelier sur l’usage des couleurs minérales

19 apéritif dinatoire

20h film canadien Géographies of solitude

Lotissement de Moltifao – route d’Asco – Corse MOLTIFAO Moltifao 20218 Haute-Corse Corse 0623194249

10h Promenade collecte de plantes

© arterra