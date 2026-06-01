Coulisses, régie, plateau : poussez les portes du Théâtre Le Carré Sainte-Maxime !, Le Carré Sainte-Maxime, Sainte-Maxime

Coulisses, régie, plateau : poussez les portes du Théâtre Le Carré Sainte-Maxime ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00, 17h00 Le Carré Sainte-Maxime Var

Accessibles à partir de 8 ans (mineurs accompagnés d’un adulte). Places limitées à 10 personnes par groupe, 3 groupes par créneau. Merci de vous présenter 15 min avant le début à la billetterie du Théâtre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre Le Carré Sainte-Maxime ouvre exceptionnellement ses portes au public. En famille, entre amis ou tout simplement publics curieux, découvrez l’envers du décors au fil d’un parcours en trois étapes.

Les participants sont invités à :

Parcourir les espaces habituellement fermés au public (plateau, arrière scène, loges, régie, passerelles),

Découvrir les métiers du son et de la lumière,

Expérimenter la pratique théâtrale sur le grand plateau du Théâtre.

L’équipe du Carré Sainte-Maxime vous accueille et vous accompagne tout au long de ce parcours pour partager son quotidien, ses savoirs-faire et vous faire découvrir les étapes qui jalonnent l’accueil d’un spectacle, du montage à la représentation.

Le Carré Sainte-Maxime 107 Route du Plan de la Tour, 83120 Sainte-Maxime, France Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494794282 https://www.carre-sainte-maxime.fr [{« type »: « email », « value »: « relationspubliques@carre-sainte-maxime.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0420232323 »}, {« owner »: {« uid »: 42074745, « type »: « user »}, « data »: [{« itemCollectionDetails »: « Accessibles u00e0 partir de 8 ans (mineurs accompagnu00e9s du2019un adulte).u00a010 personnes maximum par groupe.nnGratuit sur ru00e9servation (places limitu00e9es). Possibilitu00e9 de s’inscrire via la plateforme Pass Culture. Merci de vous pru00e9senter 15 min avant le du00e9but u00e0 la billetterie du Thu00e9u00e2tre pour valider votre inscription. », « priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « eventDuration »: 120, « bookingContact »: « relationspubliques@carre-sainte-maxime.fr », « venueId »: 151931, « name »: « Immersion au Thu00e9u00e2tre : visite guidu00e9e, initiation u00e0 la ru00e9gie et atelier thu00e9u00e2tre ! », « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 2}, {« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789830000000, « id »: 3}], « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Un espace de plus de 5200 m2 dédié à la culture : • Une salle de spectacles de 482 places, destinée à l’accueil de spectacles pluridisciplinaires • Une petite salle de spectacles de 76 places, consacrée à des spectacles intimistes, le développement de relations de proximité publics / artistes • Un hall monumental, lieu de convivialité, de performances, de rencontres des publics • Une médiathèque de 1000 m2 • 3 salles de cinéma • Un espace restauration • Un parking gratuit de 307 places

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre Le Carré Sainte-Maxime ouvre exceptionnellement ses portes au public. En famille, entre amis ou tout simplement publics curieux, du au …

©Aurane Chauvet / Théâtre Le Carré Sainte-Maxime