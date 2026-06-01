Country Living Bennwihr
Country Living Bennwihr samedi 20 juin 2026.
Bennwihr
Country Living
Bennwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer l’élégance à la campagne et sa créativité ! Plantes, jardin, décoration, artisanat et gastronomie sont en rendez-vous.
Venez célébrer l’élégance à la campagne et sa créativité ! Plantes, jardin, décoration, artisanat et gastronomie sont en rendez-vous.
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Le samedi soir concert et restaurant au programme. .
Bennwihr 68126 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 63 02 60
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English :
Come and celebrate country elegance and creativity! Plants, gardening, decoration, crafts and gastronomy are all on offer.
L’événement Country Living Bennwihr a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Colmar
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