Bennwihr

Country Living

Bennwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez célébrer l’élégance à la campagne et sa créativité ! Plantes, jardin, décoration, artisanat et gastronomie sont en rendez-vous.

Venez célébrer l’élégance à la campagne et sa créativité ! Plantes, jardin, décoration, artisanat et gastronomie sont en rendez-vous.

Trouvez plein d’idées de cadeaux, décoration, objets singuliers et nouvelles idées pour votre maison.

Le samedi soir concert et restaurant au programme. .

Bennwihr 68126 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 63 02 60

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English :

Come and celebrate country elegance and creativity! Plants, gardening, decoration, crafts and gastronomy are all on offer.

L’événement Country Living Bennwihr a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Colmar