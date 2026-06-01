Coupe d’Afrique de la Moselle Stade d’athlétisme Dezavelle Longeville-lès-Metz

Longeville-lès-Metz

Coupe d’Afrique de la Moselle

Stade d’athlétisme Dezavelle Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La Coupe d’Afrique de la Moselle 2026 s’annonce comme l’un des plus grands rendez-vous sportifs et culturels de la région. Véritable célébration du football, de la diversité et du vivre-ensemble, cette nouvelle édition réunira des équipes représentant plusieurs nations africaines dans une ambiance festive, populaire et familiale. Organisée en Moselle, la compétition mettra à l’honneur les talents du football amateur tout en valorisant les cultures africaines à travers le sport, la musique et le partage.

L’édition 2026 promet un spectacle encore plus intense avec la participation de nombreuses sélections, un calendrier riche en affiches et une organisation ambitieuse. Des phases de groupes jusqu’à la grande finale, chaque match sera une occasion de faire rayonner la passion du football africain au cœur de la Moselle. Entre compétition, émotion et fête populaire, la Coupe d’Afrique de la Moselle 2026 s’impose comme un événement incontournable de l’été, réunissant toutes les générations autour d’une même passion le football et la culture africaine.Tout public

0 .

Stade d’athlétisme Dezavelle Boulevard Saint Symphorien Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 54 22 63 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Coupe d’Afrique de la Moselle 2026 promises to be one of the region’s biggest sporting and cultural events. A true celebration of soccer, diversity and living together, this new edition will bring together teams representing several African nations in a festive, popular and family atmosphere. Held in Moselle, the competition will showcase amateur soccer talent while promoting African cultures through sport, music and sharing.

The 2026 edition promises to be an even more intense spectacle, with the participation of a large number of teams, a rich calendar of fixtures and an ambitious organization. From the group stages to the grand final, every match will be an opportunity to bring the passion of African soccer to the heart of Moselle. Between competition, emotion and popular celebration, the Coupe d’Afrique de la Moselle 2026 is sure to be an essential summer event, bringing together all generations around the same passion: soccer and African culture.

L’événement Coupe d’Afrique de la Moselle Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ