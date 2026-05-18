Conférence Intégration et Préservation juridique des Arbres urbains et champêtres Temple de Longeville-lès-Metz Longeville-lès-Metz

Longeville-lès-Metz

Conférence Intégration et Préservation juridique des Arbres urbains et champêtres

Temple de Longeville-lès-Metz 156b rue Général de Gaulle Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Organisée par Les Amis du Temple de Longeville lès Metz (A.T.L), Me Benoît HARTENSTEIN est au cœur de cette rencontre pour un échange consacré sur la place des arbres dans notre droit et aux leviers concrets pour mieux les protéger. La conférence abordera la situation des arbres urbains et champêtres, les raisons de les préserver juridiquement, leur statut actuel et les moyens de les protéger.

Malgré les connaissances accumulées sur leur rôle essentiel pour la biodiversité, le climat et notre bien-être, ces êtres vivants, autonomes et prodigieux, aux bienfaits indispensables à l’écosystème local, les arbres de nos villes et de nos villages sont les grands oubliés de notre droit commun !

Au cours de son intervention, Me. Benoit Hartenstein, leur défenseur inlassable, les mettra à l’honneur, étant donné leur caractère vital de leurs bienfaits pour l’Homme et la survie des espèces animales, notamment grâce à leur production d’oxygène.

Le conférencier reviendra aussi sur les limites du cadre juridique actuel, encore centré sur la propriété privée, et sur les possibilités d’évolution du droit pour mieux protéger les arbres situés sur leur terrain, notamment à travers la mise en place d’Obligations Réelles Environnementales (ORE).

Il présentera aussi des outils juridiques concrets, tels que l’intégration de clauses dans les actes de vente mentionnant les arbres remarquables, ou la mise en place d’accords entre voisins pour préserver les arbres en limite de propriété.

Me. Hartenstein, Notaire, Fondateur et Président de l’Association La Voix de l’Arbre , créée en 2017, est membre d’un groupe de juristes français de réflexion pluridisciplinaire porté par le C.A.U.E. 77 et par l’association A.R.B.R.ES, dont il est co-correspondant en Moselle. Grâce à leur travail La Déclaration des Droits de l’Arbre a été adoptées en 2019. Actuellement ces défenseurs de l’Arbre travaillent sur une proposition de Loi-Arbres hors forêt et à terme des Droits de la Nature.

Arbres remarquables ou pas, un patrimoine qu’il faut protéger

Vous l’avez compris, dans le sang de Me. Benoît Hartenstein coule la sève du passionné, engagé dans le combat écologique depuis plusieurs années pour sauver et protéger les Arbres et, en général, la Nature. Son adage Quand on veut, on peut ; quand on peut, on doit !

Par ses arguments présentés lors de cette conférence il saurait capter l’intérêt du public et, nous l’espérons, trouver de nouveaux défenseurs de ce végétal extraordinaire et vital pour l’humain !

Venez donc nombreux !

Entrée libre, collecte. Sur réservation.Tout public

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Temple de Longeville-lès-Metz 156b rue Général de Gaulle Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est +33 3 87 60 51 68 mzenk.scy@orange.fr

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English :

Organized by Les Amis du Temple de Longeville lès Metz (A.T.L), Benoît HARTENSTEIN will be at the heart of this meeting for an exchange devoted to the place of trees in our law and the concrete levers for better protecting them. The conference will address the situation of urban and rural trees, the reasons for preserving them legally, their current status and the means of protecting them.

Despite accumulated knowledge of their essential role in biodiversity, the climate and our well-being, these self-sufficient and prodigious living beings, with their indispensable benefits to the local ecosystem, the trees of our towns and villages are the great forgotten of our common law!

In his speech, Me. Benoit Hartenstein, their tireless defender, will put them in the spotlight, given their vital benefits for mankind and the survival of animal species, notably through their production of oxygen.

The speaker will also discuss the limits of the current legal framework, still centered on private property, and the possibilities for changing the law to better protect trees on their land, notably through the introduction of Obligations Réelles Environnementales (ORE).

He will also present concrete legal tools, such as clauses in deeds of sale mentioning remarkable trees, or agreements between neighbors to preserve trees on property boundaries.

Me. Hartenstein, Notary, Founder and President of the Association La Voix de l’Arbre , created in 2017, is a member of a multidisciplinary group of French jurists led by C.A.U.E. 77 and the association A.R.B.R.ES, of which he is co-correspondent in Moselle. Thanks to their work, La Déclaration des Droits de l’Arbre has been adopted in 2019. These defenders of the tree are currently working on a proposal for a Law on Trees Outside Forests, and eventually on the Rights of Nature.

Remarkable trees or not, a heritage worth protecting

As you can see, Me. Benoît Hartenstein’s blood is the lifeblood of a passionate man who has been involved in the ecological battle to save and protect trees, and Nature in general, for many years. His motto: Where there’s a will, there’s a way; where there’s a way, there’s a way!

His arguments presented at this conference will capture the public?s interest and, we hope, find new defenders of this extraordinary plant that is vital to mankind!

So come one, come all!

Free admission. Reservations required.

L’événement Conférence Intégration et Préservation juridique des Arbres urbains et champêtres Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ