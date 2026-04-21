Longeville-lès-Metz

Les foulées des hussards

Plan d’Eau Longeville-lès-Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le 3ème régiment de hussards organise une course ouverte à tous Les Foulées des Hussards, au plan d’eau de la ville de Metz. Cet évènement solidaire alliera sport et mémoire afin de contribuer au financement du monument aux morts du régiment.

Plusieurs distances sont proposées 5km, 10km, 30km (solo) et 30km relais (3x10km).

Inscription sur le site internet.Tout public

.

Plan d’Eau Longeville-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 3rd Hussar Regiment is organizing a race open to all: Les Foulées des Hussards, on the Metz lake. The event will combine sport and remembrance to help finance the regiment’s war memorial.

Several distances are on offer: 5km, 10km, 30km (solo) and 30km relay (3x10km).

Registration on the website.

L’événement Les foulées des hussards Longeville-lès-Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ