Coupe d’aquitaine de gymnastique féminine Hasparren
Coupe d’aquitaine de gymnastique féminine Hasparren vendredi 8 mai 2026.
Hasparren
Coupe d’aquitaine de gymnastique féminine
Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Toute la journée.
Restauration et buvette sur place. .
Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 79 56 07
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English : Coupe d’aquitaine de gymnastique féminine
L’événement Coupe d’aquitaine de gymnastique féminine Hasparren a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque
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