Hasparren

Coupe d’aquitaine de gymnastique féminine

Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Toute la journée.

Restauration et buvette sur place. .

Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 79 56 07

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English : Coupe d’aquitaine de gymnastique féminine

L’événement Coupe d’aquitaine de gymnastique féminine Hasparren a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays Basque