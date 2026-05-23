Hasparren

Sorbidean festibala soirée d’ouverture

Eihartzea Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Un festival où toutes les disciplines sont accueillies. Théâtre, musique, cirque, magie, danse, photographie, arts plastiques, expositions. Et pour tous les âges. Le point commun? La création.

Pendant cette semaine artistique, la compagnie vous invite à pousser les portes de ses chapiteaux et redécouvrir le parc Eihartzea avec un autre regard. Le temps du festival, le parc est ouvert pour boire un café ou un verre, prendre l’air dans le parc, assister à des répétitions, voir des spectacles et surtout rencontrer les acteurs de cette semaine.

A 19h venez écouter le Choeur d’hommes Ahoz interprétant des chants traditionnels et contemporains basques mais aussi des chants du monde entier.

A 20h30 Ouverture du festival avec la pièce L’Arte Degli Squilibli mêlant jeu, chant et musique. .

Eihartzea Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 72 27 71 billetterie@lafabriqueaffamee.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sorbidean festibala soirée d’ouverture

L’événement Sorbidean festibala soirée d’ouverture Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque