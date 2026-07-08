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AGENDA · Hasparren

Les mardis de l’été Hasparren

mardi 28 juillet 2026 · Hasparren

Les mardis de l’été Hasparren

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place de l'église
Ville
64240 Hasparren
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hasparren

Les mardis de l’été

Place de l’église Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:30:00
fin : 2026-07-28 22:00:00

Date(s) :
2026-07-28

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Buvette et restauration sur place.   .

Place de l’église Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Les mardis de l’été

L’événement Les mardis de l’été Hasparren a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque

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