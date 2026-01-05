Course de vaches Arènes municipales Hasparren
Course de vaches Arènes municipales Hasparren mercredi 29 juillet 2026.
Course de vaches
Arènes municipales 1 avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif :
Date :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
2 heures de spectacle courses d’ânes, divers jeux avec les vachettes, prime à la cocarde, petit veau pour les enfants.
Préparez-vous, harnachez-vous, car le spectacle va être au rendez-vous.
800 places assises . Buvette et sandwiches sur places. .
Arènes municipales 1 avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
English : Course de vaches
L’événement Course de vaches Hasparren a été mis à jour le 2026-01-02 par Office de Tourisme Pays Basque