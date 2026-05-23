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Fêtes du quartier Elizaberri Hasparren

Fêtes du quartier Elizaberri Hasparren

Fêtes du quartier Elizaberri Hasparren vendredi 12 juin 2026.

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Hasparren

Fêtes du quartier Elizaberri

Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

20h Kantaldi avec Ruper Ordorika
21h Punttu Kakotx
23h RTZ
1h Zono
Vente de talos et buvette sur place.   .

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Fêtes du quartier Elizaberri

L’événement Fêtes du quartier Elizaberri Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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