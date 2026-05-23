Hasparren

Fêtes du quartier Elizaberri

Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

20h Kantaldi avec Ruper Ordorika

21h Punttu Kakotx

23h RTZ

1h Zono

Vente de talos et buvette sur place. .

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Fêtes du quartier Elizaberri

L’événement Fêtes du quartier Elizaberri Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque