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Soinubila fête ses 20 ans ! Hasparren

Soinubila fête ses 20 ans ! Hasparren

Soinubila fête ses 20 ans ! Hasparren mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 15 Avenue Charles de Gaulle

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Hasparren

Soinubila fête ses 20 ans !

15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

A l’occasion de cet anniversaire, les élèves de l’école de musique vous promettent un programme haut en couleurs !
Réservation souhaitée.   .

15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Soinubila fête ses 20 ans !

L’événement Soinubila fête ses 20 ans ! Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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