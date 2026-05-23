Soinubila fête ses 20 ans ! Hasparren
Soinubila fête ses 20 ans ! Hasparren mercredi 24 juin 2026.
Hasparren
Soinubila fête ses 20 ans !
15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
A l’occasion de cet anniversaire, les élèves de l’école de musique vous promettent un programme haut en couleurs !
Réservation souhaitée. .
15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Soinubila fête ses 20 ans !
L’événement Soinubila fête ses 20 ans ! Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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