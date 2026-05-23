Hasparren

Soinubila fête ses 20 ans !

15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

A l’occasion de cet anniversaire, les élèves de l’école de musique vous promettent un programme haut en couleurs !

Réservation souhaitée. .

15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Soinubila fête ses 20 ans !

L’événement Soinubila fête ses 20 ans ! Hasparren a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque