Hasparren

Gala de gymnastique

Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Cette année, nous vous embarquons pour un voyage unique à travers les plus grands événements du monde !

Préparez-vous à décoller pour un spectacle rempli de musique, de couleurs et d’émotions.

Réservation en ligne recommandée. .

Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

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English : Gala de gymnastique

L’événement Gala de gymnastique Hasparren a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque