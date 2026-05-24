Gala de gymnastique Hasparren
Gala de gymnastique Hasparren samedi 27 juin 2026.
Hasparren
Gala de gymnastique
Salle Mendeala Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Cette année, nous vous embarquons pour un voyage unique à travers les plus grands événements du monde !
Préparez-vous à décoller pour un spectacle rempli de musique, de couleurs et d’émotions.
Réservation en ligne recommandée. .
Salle Mendeala Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
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English : Gala de gymnastique
L’événement Gala de gymnastique Hasparren a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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