Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XCO Les Fourgs
Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XCO Les Fourgs dimanche 3 mai 2026.
Les Fourgs
Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XCO
La Coupe Les Fourgs Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
La Coupe de Bourgogne Franche-Comté débarque aux Fourgs.
De U7 à Master + les Élites… prépare-toi à voir du gros niveau sur les circuits !
Et en plus support des Championnats du Doubs… donc clairement, ça va envoyer du très très lourd .
Au programme du ride, du spectacle, de l’ambiance et des encouragements à fond le long du parcours.
Pasta party la veille sur réservation avant le 29 avril. .
La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XCO
L’événement Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XCO Les Fourgs a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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