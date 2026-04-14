Les Fourgs

Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XCO

La Coupe Les Fourgs Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

La Coupe de Bourgogne Franche-Comté débarque aux Fourgs.

De U7 à Master + les Élites… prépare-toi à voir du gros niveau sur les circuits !

Et en plus support des Championnats du Doubs… donc clairement, ça va envoyer du très très lourd .

Au programme du ride, du spectacle, de l’ambiance et des encouragements à fond le long du parcours.

Pasta party la veille sur réservation avant le 29 avril. .

La Coupe Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XCO

L’événement Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XCO Les Fourgs a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS