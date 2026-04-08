Douarnenez

Coupe de Bretagne de Kick Boxing

Plaine des sports Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Coupe de Bretagne de Kickboxing organisée par l’association Armoric Boxing Club. .

Plaine des sports Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 64 76 60 82

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English : Coupe de Bretagne de Kick Boxing

L’événement Coupe de Bretagne de Kick Boxing Douarnenez a été mis à jour le 2026-04-03 par OT PAYS DE DOUARNENEZ