Coupe de Bronze Barrière Deauville Polo Cup Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville

Deauville

Coupe de Bronze Barrière Deauville Polo Cup

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-17

Depuis 2010, la Coupe de Bronze de niveau 6/8 goals a lieu à Deauville. Ce tournoi d’un niveau intermédiaire, a séduit un grand nombre d’équipes amateurs permettant même à des joueurs débutants de se confronter à des joueurs professionnels.

Depuis 2010, la Coupe de Bronze, tournoi d’un niveau intermédiaire de niveau 6/8 goals, a séduit un grand nombre d’équipes amateurs permettant même à des joueurs débutants de se confronter à des joueurs professionnels.

Finale samedi 29 août.

Après plusieurs chukkers accrochés, c’est finalement l’équipe AGB qui a su prendre l’ascendant. Grâce à une organisation solide, une grande cohésion et une efficacité offensive redoutable, l’équipe s’est imposée et a soulevé le trophée de la Coupe de Bronze 2025. .

Hippodrome de Deauville-La Touques Accès depuis le Boulevard Mauger Deauville 14800 Calvados Normandie contact@deauvillepoloclub.com

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English : Coupe de Bronze Barrière Deauville Polo Cup

Since 2010, the Bronze Cup for 6/8 goals has been held in Deauville. This intermediate-level tournament has attracted a large number of amateur teams, enabling even beginners to take on professional players.

L’événement Coupe de Bronze Barrière Deauville Polo Cup Deauville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT SPL Deauville