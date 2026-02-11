Coupe de France de Snowboard en nocturne Selonnet
Coupe de France de Snowboard en nocturne Selonnet samedi 7 mars 2026.
Coupe de France de Snowboard en nocturne
Station de Chabanon Selonnet Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – – EUR
40€ par jour de course pour les licenciés
50€ par jour de course pour les non licenciés, dont 10€ pour l’achat du Ticket course
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
La station accueille une manche de la coupe de France de la discipline avec une finale disputée en parallèle et nocturne.
Station de Chabanon Selonnet 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 06 22
English :
The resort hosts a round of the French Cup for the discipline, with a parallel night-time final.
