Coupe de France de Snowboard en nocturne Selonnet

Coupe de France de Snowboard en nocturne

Station de Chabanon Selonnet Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – – EUR

40€ par jour de course pour les licenciés

50€ par jour de course pour les non licenciés, dont 10€ pour l’achat du Ticket course

Date :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La station accueille une manche de la coupe de France de la discipline avec une finale disputée en parallèle et nocturne.

Station de Chabanon Selonnet 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 31 06 22

English :

The resort hosts a round of the French Cup for the discipline, with a parallel night-time final.

