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Coupe de France Masters Soustons

Coupe de France Masters Soustons

Coupe de France Masters Soustons samedi 9 mai 2026.

Adresse : Plage du lac, Port d'albret Soustons

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Soustons

Coupe de France Masters

Plage du lac, Port d’albret Soustons Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Compétition de sauvetage sportif
Au programme planche kayak nage course et des relais en équipe   .

Plage du lac, Port d’albret Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Coupe de France Masters

Lifesaving sport competition

L’événement Coupe de France Masters Soustons a été mis à jour le 2026-05-02 par OTI LAS

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