Soustons

Coupe de France Masters

Plage du lac, Port d’albret Soustons Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Compétition de sauvetage sportif

Au programme planche kayak nage course et des relais en équipe .

Plage du lac, Port d’albret Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Coupe de France Masters

Lifesaving sport competition

L’événement Coupe de France Masters Soustons a été mis à jour le 2026-05-02 par OTI LAS