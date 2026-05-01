Coupe de France Masters Soustons
Coupe de France Masters Soustons samedi 9 mai 2026.
Soustons
Coupe de France Masters
Plage du lac, Port d’albret Soustons Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Compétition de sauvetage sportif
Au programme planche kayak nage course et des relais en équipe .
Plage du lac, Port d’albret Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Coupe de France Masters
Lifesaving sport competition
L’événement Coupe de France Masters Soustons a été mis à jour le 2026-05-02 par OTI LAS
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