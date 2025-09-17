Saison culturelle 2025-2026 Répétition publique autour du programme Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz Place des Arènes Soustons
Saison culturelle 2025-2026 Répétition publique autour du programme Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz Place des Arènes Soustons mercredi 27 mai 2026.
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons Landes
Un programme en triptyque, entre classicisme assumé et fulgurance contemporaine, porté par les danseurs virtuoses du Malandain Ballet Biarritz.
Durée 1h
Avec Midi pile (Concerto de Poulenc), Midi et demi (mélodies de Saint-Saëns) et Boléro (de Ravel), Thierry Malandain explore les lumières et les ombres de l’âme humaine à travers une écriture chorégraphique élégante et organique.
Gratuit, sur réservation .
Place des Arènes Espace Culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
English : Saison culturelle 2025-2026 Répétition publique autour du programme Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz
A triptych of classicism and contemporary dazzle, performed by the virtuoso dancers of Malandain Ballet Biarritz.
A sunny, spellbinding rendezvous at the crossroads of body, music and mystery.
German : Saison culturelle 2025-2026 Répétition publique autour du programme Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz
Ein Programm in Triptychonform, zwischen selbstbewusster Klassik und zeitgenössischer Fulminanz, getragen von den virtuosen Tänzern des Malandain Ballet Biarritz.
Ein sonniges und bezauberndes Rendezvous, an der Schnittstelle von Körper, Musik und Mysterium.
Italiano :
Un trittico di classicismo e abbagli contemporanei, interpretato dai virtuosi ballerini del Malandain Ballet Biarritz.
Un appuntamento solare e affascinante all’incrocio tra corpo, musica e mistero.
Espanol : Saison culturelle 2025-2026 Répétition publique autour du programme Midi-Minuit Malandain Ballet Biarritz
Un tríptico de clasicismo y deslumbramiento contemporáneo, interpretado por los virtuosos bailarines del Malandain Ballet Biarritz.
Una cita soleada y fascinante en la encrucijada del cuerpo, la música y el misterio.
