Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons

Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Pôle Enfance Jeunesse et Sports

Adresse : Avenue de Labouyrie

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Soustons

Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur

Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:30:00
fin : 2026-05-28 11:30:00

Date(s) :
2026-05-28

Atelier parent-enfant: Parcours moteur. Venez partager un temps de jeux avec votre enfant
Atelier parent-enfant: Parcours moteur. Venez partager un temps de jeux avec votre enfant   .

Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23  parentalite@mairie-soustons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur

Parent-child workshop: Motor course. Come and play with your child

L’événement Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS

À voir aussi à Soustons (Landes)