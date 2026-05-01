Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons

Soustons

Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur

Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:30:00

fin : 2026-05-28 11:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Atelier parent-enfant: Parcours moteur. Venez partager un temps de jeux avec votre enfant

Atelier parent-enfant: Parcours moteur. Venez partager un temps de jeux avec votre enfant .

Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

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English : Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur

Parent-child workshop: Motor course. Come and play with your child

L’événement Atelier parent-enfant (0-3 ans): Parcours moteur Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS