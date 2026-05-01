Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons
Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons jeudi 21 mai 2026.
Soustons
Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?
Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Les rencontres animées par La Leche League sont des espaces bienveillants d’échange et de partage autour de l’allaitement maternel et du maternage.
Ouvert à tous, sur inscription
Les rencontres animées par La Leche League sont des espaces bienveillants d’échange et de partage autour de l’allaitement maternel et du maternage.
Ouvert à tous, sur inscription .
Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
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English : Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?
La Leche League?s breastfeeding and mothering meetings provide a friendly forum for exchange and sharing.
Open to all, registration required
L’événement Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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