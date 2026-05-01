Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons

Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Pôle Enfance Jeunesse et Sports Soustons jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Pôle Enfance Jeunesse et Sports

Adresse : Avenue de Labouyrie

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Soustons

Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Les rencontres animées par La Leche League sont des espaces bienveillants d’échange et de partage autour de l’allaitement maternel et du maternage.

Ouvert à tous, sur inscription
Les rencontres animées par La Leche League sont des espaces bienveillants d’échange et de partage autour de l’allaitement maternel et du maternage.

Ouvert à tous, sur inscription   .

Pôle Enfance Jeunesse et Sports Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23  parentalite@mairie-soustons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ?

La Leche League?s breastfeeding and mothering meetings provide a friendly forum for exchange and sharing.

Open to all, registration required

L’événement Et si nous parlions de maternage par l’allaitement ? Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS

À voir aussi à Soustons (Landes)