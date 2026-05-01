Soirée Les dépendances: alcool, cannabis,… Salle Résano Soustons
Soirée Les dépendances: alcool, cannabis,… Salle Résano Soustons mercredi 20 mai 2026.
Soustons
Soirée Les dépendances: alcool, cannabis,…
Salle Résano 18 Rue de Moscou Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 20:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Animé par la Maison de protection des familles, une soirée d’échanges ouverte à tous parents et jeunes à partir de 14 ans.
Sur inscription avant le 13 Mai
Vous vous posez des questions sur
Ce qu’est une dépendance et une addiction ?
La différence entre dépendance et tolérance ?
Les effets de l’alcool ou du cannabis sur le cerveau ?
Les risques liés à la consommation d’alcool ou l’usage de cannabis ?
Ce que dit la loi quant à la consommation d’alcool et l’usage de cannabis ?
Animé par la Maison de protection des familles, une soirée d’échanges ouverte à tous parents et jeunes à partir de 14 ans.
Sur inscription avant le 13 Mai .
Salle Résano 18 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
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English : Soirée Les dépendances: alcool, cannabis,…
Hosted by the Maison de protection des familles, an evening of discussion open to all: parents and young people aged 14 and over.
Please register before May 13
L’événement Soirée Les dépendances: alcool, cannabis,… Soustons a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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