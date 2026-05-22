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Salon des Arts Salle A Noste Soustons

Salon des Arts Salle A Noste Soustons

Salon des Arts Salle A Noste Soustons samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle A Noste

Adresse : 17 Rue de Moscou

Ville : 40140 Soustons

Département : Landes

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Soustons

Salon des Arts

Salle A Noste 17 Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’association l’Art & Création et la Ville de Soustons sont heureux de vous inviter au Salon des Arts
Une quinzaine d’artistes régionaux professionnels (peintres, photographe, sculpteurs) exposeront leurs dernières œuvres.
L’association l’Art & Création et la Ville de Soustons sont heureux de vous inviter au Salon des Arts
Martine Pinsolle, artiste peintre du Sud Ouest, en sera l’invitée d’honneur.
À ses côtés, une quinzaine d’artistes régionaux professionnels (peintres, photographe, sculpteurs) exposeront leurs dernières œuvres.
Appréciés des amateurs d’art et reconnus, ils seront présents pour vous présenter leur travail.
Vous y retrouverez une présentation des artistes, quelques jours avant le salon.
Une buvette et un espace détente seront également à votre disposition tout au long de l’exposition.   .

Salle A Noste 17 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 57 95  lartetcreation2@gmail.com

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English : Salon des Arts

The association l’Art & Création and the town of Soustons are pleased to invite you to: Salon des Arts
Some fifteen professional regional artists (painters, photographers, sculptors) will be exhibiting their latest works.

L’événement Salon des Arts Soustons a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI LAS

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