Salon des Arts Salle A Noste Soustons

Soustons

Salon des Arts

Salle A Noste 17 Rue de Moscou Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association l’Art & Création et la Ville de Soustons sont heureux de vous inviter au Salon des Arts

Une quinzaine d’artistes régionaux professionnels (peintres, photographe, sculpteurs) exposeront leurs dernières œuvres.

L’association l’Art & Création et la Ville de Soustons sont heureux de vous inviter au Salon des Arts

Martine Pinsolle, artiste peintre du Sud Ouest, en sera l’invitée d’honneur.

À ses côtés, une quinzaine d’artistes régionaux professionnels (peintres, photographe, sculpteurs) exposeront leurs dernières œuvres.

Appréciés des amateurs d’art et reconnus, ils seront présents pour vous présenter leur travail.

Vous y retrouverez une présentation des artistes, quelques jours avant le salon.

Une buvette et un espace détente seront également à votre disposition tout au long de l’exposition. .

Salle A Noste 17 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 57 95 lartetcreation2@gmail.com

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English : Salon des Arts

The association l’Art & Création and the town of Soustons are pleased to invite you to: Salon des Arts

Some fifteen professional regional artists (painters, photographers, sculptors) will be exhibiting their latest works.

L’événement Salon des Arts Soustons a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI LAS