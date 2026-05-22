Salon des Arts Salle A Noste Soustons
Salon des Arts Salle A Noste Soustons samedi 30 mai 2026.
Soustons
Salon des Arts
Salle A Noste 17 Rue de Moscou Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association l’Art & Création et la Ville de Soustons sont heureux de vous inviter au Salon des Arts
Une quinzaine d’artistes régionaux professionnels (peintres, photographe, sculpteurs) exposeront leurs dernières œuvres.
L’association l’Art & Création et la Ville de Soustons sont heureux de vous inviter au Salon des Arts
Martine Pinsolle, artiste peintre du Sud Ouest, en sera l’invitée d’honneur.
À ses côtés, une quinzaine d’artistes régionaux professionnels (peintres, photographe, sculpteurs) exposeront leurs dernières œuvres.
Appréciés des amateurs d’art et reconnus, ils seront présents pour vous présenter leur travail.
Vous y retrouverez une présentation des artistes, quelques jours avant le salon.
Une buvette et un espace détente seront également à votre disposition tout au long de l’exposition. .
Salle A Noste 17 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 57 95 lartetcreation2@gmail.com
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English : Salon des Arts
The association l’Art & Création and the town of Soustons are pleased to invite you to: Salon des Arts
Some fifteen professional regional artists (painters, photographers, sculptors) will be exhibiting their latest works.
L’événement Salon des Arts Soustons a été mis à jour le 2026-05-18 par OTI LAS
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