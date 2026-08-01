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AGENDA · Riez

Coupe de France SC Riez vs EP Manosque chemin de chapitre Riez

dimanche 23 août 2026 · chemin de chapitre · Riez

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
chemin de chapitre
Adresse
Stade de foot
Ville
04500 Riez
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif

Riez

Coupe de France SC Riez vs EP Manosque

chemin de chapitre Stade de foot Riez Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Venez soutenir votre équipe pour le 1ᵉʳ tour de la Coupe de France !
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chemin de chapitre Stade de foot Riez 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 00 58 00 

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English :

Come support your team in the first round of the Coupe de France!

L’événement Coupe de France SC Riez vs EP Manosque Riez a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque