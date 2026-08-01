Coupe de France SC Riez vs EP Manosque chemin de chapitre Riez
dimanche 23 août 2026 · chemin de chapitre · Riez
Informations pratiques
Riez
Coupe de France SC Riez vs EP Manosque
chemin de chapitre Stade de foot Riez Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Venez soutenir votre équipe pour le 1ᵉʳ tour de la Coupe de France !
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chemin de chapitre Stade de foot Riez 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 00 58 00
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English :
Come support your team in the first round of the Coupe de France!
L’événement Coupe de France SC Riez vs EP Manosque Riez a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque