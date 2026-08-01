Coupe de France SC Riez vs EP Manosque chemin de chapitre Riez

Informations pratiques

Riez

Coupe de France SC Riez vs EP Manosque

chemin de chapitre Stade de foot Riez Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Venez soutenir votre équipe pour le 1ᵉʳ tour de la Coupe de France !

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chemin de chapitre Stade de foot Riez 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 00 58 00

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English :

Come support your team in the first round of the Coupe de France!

L’événement Coupe de France SC Riez vs EP Manosque Riez a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque