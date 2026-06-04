Cou^pe de la Vallée des Gaves- Quilles de 9 Oloron-Sainte-Marie
Cou^pe de la Vallée des Gaves- Quilles de 9 Oloron-Sainte-Marie samedi 25 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Cou^pe de la Vallée des Gaves- Quilles de 9
4 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:30:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Venez assister à notre coupe de la Vallée des Gaves . 7h15 Casse croute à Estos . 7h45 Tirage au sort des équipes . 8h-12h qualification des équipes à Estos et Oloron. Par équipes de 3 sur 3 plantiers, la première équipe de chaque plantier fait la finale, les seconds se qualifient pour la consolante . 15h30-18h finale au complexe Guynemer ( à côté du fronton). .
4 Allée du Fronton Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 17 76 18
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English : Cou^pe de la Vallée des Gaves- Quilles de 9
L’événement Cou^pe de la Vallée des Gaves- Quilles de 9 Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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