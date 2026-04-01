Coupe du 1er Putt Arc-en-Barrois
Coupe du 1er Putt Arc-en-Barrois dimanche 26 avril 2026.
Arc-en-Barrois
Coupe du 1er Putt
Golf club de Arc en Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Tout public
Journée de parrainage et d’intégration des nouveaux golfeurs.
Formule de jeu Scramble 9 trous équipes de 2 personnes ( 1 confirmé et 1 rookie).
Concours de putting pour les birdies
Sur inscription .
Golf club de Arc en Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 54 54 clubhouse@golfarc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Coupe du 1er Putt Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts
À voir aussi à Arc-en-Barrois (Haute-Marne)
- LA GARENNE PR N°9 Arc-en-Barrois Haute-Marne 1 mai 2026
- CIRCUIT DE DECOUVERTE D’ARC-EN-BARROIS Arc-en-Barrois Haute-Marne 1 mai 2026
- CIRCUIT DE DECOUVERTE D’ARC-EN-BARROIS CHEMINS DE MEMOIRE 1914-1918 Arc-en-Barrois Haute-Marne 1 mai 2026
- AUTOUR DE LA FORET D’ARC Arc-en-Barrois Haute-Marne 1 mai 2026
- Marche gourmande Arc-en-Barrois 10 mai 2026