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Coupe du 1er Putt Arc-en-Barrois

Coupe du 1er Putt Arc-en-Barrois

Coupe du 1er Putt Arc-en-Barrois dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Golf club de Arc en Barrois

Ville : 52210 Arc-en-Barrois

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arc-en-Barrois

Coupe du 1er Putt

Golf club de Arc en Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Tout public
Journée de parrainage et d’intégration des nouveaux golfeurs.

Formule de jeu Scramble 9 trous équipes de 2 personnes ( 1 confirmé et 1 rookie).
Concours de putting pour les birdies

Sur inscription   .

Golf club de Arc en Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 54 54  clubhouse@golfarc.fr

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English :

L’événement Coupe du 1er Putt Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts

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