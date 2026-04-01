Arc-en-Barrois

Coupe du 1er Putt

Golf club de Arc en Barrois Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Tout public

Journée de parrainage et d’intégration des nouveaux golfeurs.

Formule de jeu Scramble 9 trous équipes de 2 personnes ( 1 confirmé et 1 rookie).

Concours de putting pour les birdies

Sur inscription .

Golf club de Arc en Barrois Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 54 54 clubhouse@golfarc.fr

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English :

L’événement Coupe du 1er Putt Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts