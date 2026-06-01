Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac Salle des fêtes Cissac-Médoc vendredi 26 juin 2026.

Cissac-Médoc

Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac

Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

le SA Cissac et les jeunes de la commune vous proposent une soirée conviviale autour de la retransmission sur écran géant du match France-Norvège, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026.

Restauration et buvette sur place.

Ouverture des portes dès 19h. .

Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 27 80 19

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English : Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac

L’événement Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble