Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac Salle des fêtes Cissac-Médoc
Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac Salle des fêtes Cissac-Médoc vendredi 26 juin 2026.
Cissac-Médoc
Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac
Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le SA Cissac et les jeunes de la commune vous proposent une soirée conviviale autour de la retransmission sur écran géant du match France-Norvège, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026.
Restauration et buvette sur place.
Ouverture des portes dès 19h. .
Salle des fêtes 8 Route du Landat Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 27 80 19
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English : Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac
L’événement Coupe du Monde 2026 soirée retransmission à Cissac Cissac-Médoc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble
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