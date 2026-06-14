Coupe du monde 2026 : TOCA Social est ouvert Toca Social chez Westfield CNIT La Défebse dimanche 14 juin 2026.

Bienvenue chez TOCA Social Paris, au Westfield CNIT (niveau -2) à La Défense, à quelques minutes de la station La Défense – Grande Arche.

À l’occasion de la Coupe du Monde, TOCA Social se transforme en véritable fan zone nouvelle génération, réunissant les supporters autour d’écrans géants, d’une ambiance unique et de toute l’énergie des plus grands matchs.

Au programme

Des écrans géants pour ne rien manquer de l’action

Une ambiance festive portée par les supporters

Des DJ lors des plus grandes affiches

Des boissons servies toute la soirée

Une offre de restauration premium

Un lieu pensé pour vibrer, célébrer et partager ensemble

Ce qui t’attend également ?

Complétez votre soirée Coupe du Monde avec une session de jeu TOCA Social et défiez vos amis avant ou après le match.

Viens découvrir le concept de football interactif emblématique du Royaume-Uni, qui débarque enfin à Paris pour donner un coup de fouet à tes soirées habituelles

Relève le défi sur une large sélection de jeux de football interactifs sur écrans géants, pas besoin d’être un·e pro du ballon rond

Profite d’une offre culinaire d’exception ainsi que des cocktails originaux que tu pourras déguster tout en jouant ou confortablement installé

Plus le groupe est grand, plus le fun augmente… et plus le prix par personne diminue !

﻿Petite équipe (2–3 joueurs) — 45 minutes de jeu

Grande équipe (4–6 joueurs) — 60 minutes de jeu

Équipe complète (7–9 joueurs) — 75 minutes de jeu

Équipe XL (10–12 joueurs) — 90 minutes de jeu

Toca Social à La Défense ; Crédits : Toca Social

Cet été, TOCA Social devient le rendez-vous incontournable du football à Paris. Retrouvez tous les matchs de l’Équipe de France, les plus belles affiches de la phase de groupes et l’ensemble des rencontres à élimination directe.

Du dimanche 14 juin 2026 au lundi 31 août 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Toca Social chez Westfield CNIT 2 Pl. de la Défense, Puteaux, 92092 Niveau -2La Défebse



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