Coupe du Monde aux P’tits Crus Chemilly-sur-Serein
Coupe du Monde aux P’tits Crus Chemilly-sur-Serein mardi 16 juin 2026.
Chemilly-sur-Serein
Coupe du Monde aux P’tits Crus
Restaurant P’tits crus Chemilly-sur-Serein Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Diffusion du premier match de l’équipe de France, venez vibrer avec nous ! .
Restaurant P’tits crus Chemilly-sur-Serein 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 02 12 56
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English : Coupe du Monde aux P’tits Crus
L’événement Coupe du Monde aux P’tits Crus Chemilly-sur-Serein a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois