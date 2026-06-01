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Coupe du Monde aux P’tits Crus Chemilly-sur-Serein

Coupe du Monde aux P’tits Crus Chemilly-sur-Serein mardi 16 juin 2026.

Adresse : Restaurant P'tits crus

Ville : 89800 Chemilly-sur-Serein

Département : Yonne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Chemilly-sur-Serein

Coupe du Monde aux P’tits Crus

Restaurant P’tits crus Chemilly-sur-Serein Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

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Restaurant P’tits crus Chemilly-sur-Serein 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 02 12 56 

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English : Coupe du Monde aux P’tits Crus

L’événement Coupe du Monde aux P’tits Crus Chemilly-sur-Serein a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois