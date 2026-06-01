Coupe du Monde aux P’tits Crus Chemilly-sur-Serein mardi 16 juin 2026.

Chemilly-sur-Serein

Coupe du Monde aux P’tits Crus

Restaurant P’tits crus Chemilly-sur-Serein Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Diffusion du premier match de l’équipe de France, venez vibrer avec nous ! .

Restaurant P’tits crus Chemilly-sur-Serein 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 02 12 56

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English : Coupe du Monde aux P’tits Crus

L’événement Coupe du Monde aux P’tits Crus Chemilly-sur-Serein a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois