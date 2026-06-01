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Coupe du monde Ô Z’amis Vroulons Verosvres

Coupe du monde Ô Z’amis Vroulons Verosvres mardi 16 juin 2026.

Lieu : Ô Z'amis Vroulons

Adresse : 46 Place de la Mairie

Ville : 71220 Verosvres

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Verosvres

Coupe du monde

Ô Z’amis Vroulons 46 Place de la Mairie Verosvres Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Venez vivre le premier match de l’Équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026 au café-bar Ô Z’amis Vroulon !

France vs Sénégal

Brasero de chez P’tit Jo filet mignon de porc et pommes de terre grenaille.
Réservation avant le 11 juin.   .

Ô Z’amis Vroulons 46 Place de la Mairie Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 92 48 91 

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English : Coupe du monde

L’événement Coupe du monde Verosvres a été mis à jour le 2026-06-09 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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