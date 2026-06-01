Coupe du monde Ô Z’amis Vroulons Verosvres
Coupe du monde Ô Z’amis Vroulons Verosvres mardi 16 juin 2026.
Verosvres
Coupe du monde
Ô Z’amis Vroulons 46 Place de la Mairie Verosvres Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Venez vivre le premier match de l’Équipe de France lors de la Coupe du Monde 2026 au café-bar Ô Z’amis Vroulon !
France vs Sénégal
Brasero de chez P’tit Jo filet mignon de porc et pommes de terre grenaille.
Réservation avant le 11 juin. .
Ô Z’amis Vroulons 46 Place de la Mairie Verosvres 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 92 48 91
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English : Coupe du monde
L’événement Coupe du monde Verosvres a été mis à jour le 2026-06-09 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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