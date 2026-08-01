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AGENDA · Peyrelevade

Coupe du Président Golf Peyrelevade

jeudi 13 août 2026 · Peyrelevade

Coupe du Président Golf Peyrelevade

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Adresse
Lacour
Ville
19290 Peyrelevade
Département
Corrèze
Tarif

Peyrelevade

Coupe du Président Golf

Lacour Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Sramble à 2 compétition 9 trous

Inscription individuelle ou en équipe
Compétition et repas sur place sur réservation avant le 11 août   .

Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 74 87  asj-golf-chammet@orange.fr

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English : Coupe du Président Golf

L’événement Coupe du Président Golf Peyrelevade a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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