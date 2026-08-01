Informations pratiques

Peyrelevade

Coupe du Président Golf

Lacour Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Sramble à 2 compétition 9 trous

Inscription individuelle ou en équipe

Compétition et repas sur place sur réservation avant le 11 août .

Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 74 87 asj-golf-chammet@orange.fr

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English : Coupe du Président Golf

L’événement Coupe du Président Golf Peyrelevade a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze