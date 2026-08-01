AGENDA · Peyrelevade
Coupe du Président Golf Peyrelevade
jeudi 13 août 2026 · Peyrelevade
Informations pratiques
Peyrelevade
Coupe du Président Golf
Lacour Peyrelevade Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Sramble à 2 compétition 9 trous
Inscription individuelle ou en équipe
Compétition et repas sur place sur réservation avant le 11 août .
Lacour Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 74 87 asj-golf-chammet@orange.fr
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English : Coupe du Président Golf
L’événement Coupe du Président Golf Peyrelevade a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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