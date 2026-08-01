Fête du 15 août Peyrelevade
samedi 15 août 2026 · Peyrelevade
Informations pratiques
Peyrelevade
Fête du 15 août
Peyrelevade Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
L’incontournable fête du 15 Août est de retour et débutera en réalité le 14 Août concours de pétanque
Ouverture de La Croule
Le 15 Août
9h00 Concours de pêche organisé par l’AAPMA
10h00 Course organisée par Les Musclés du Plateau
12h00 Repas organisé par Comité des Fêtes (Pensez à réserver)
L’après midi vous seront proposés divers animations, l’incontournable défilé de chars fleuris, des jeux, une démonstration de danse country, bandas, fête foraine …
Restauration sur place sera possible le soir
La soirée débutera avec le feu d’artifice (tiré à la tombée de la nuit), suivie du bal organisé sur place et animé par DJ Thomas Animations et sera clôturée à La Croule .
Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête du 15 août
L’événement Fête du 15 août Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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