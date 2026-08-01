Informations pratiques

Peyrelevade

Fête du 15 août

Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’incontournable fête du 15 Août est de retour et débutera en réalité le 14 Août concours de pétanque

Ouverture de La Croule

Le 15 Août

9h00 Concours de pêche organisé par l’AAPMA

10h00 Course organisée par Les Musclés du Plateau

12h00 Repas organisé par Comité des Fêtes (Pensez à réserver)

L’après midi vous seront proposés divers animations, l’incontournable défilé de chars fleuris, des jeux, une démonstration de danse country, bandas, fête foraine …

Restauration sur place sera possible le soir

La soirée débutera avec le feu d’artifice (tiré à la tombée de la nuit), suivie du bal organisé sur place et animé par DJ Thomas Animations et sera clôturée à La Croule .

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête du 15 août

L’événement Fête du 15 août Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Haute Corrèze