Informations pratiques

Peyrelevade

Fête du pain

Peyrelevade Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Fête du pain

Cuisson de pains et tourtes dans le four rénové du village de Servières (Peyrelevade).

-Entre 10 et 11h: sortie de la première fournée

-Env. 11h: atelier de fabrication. Chacun prépare sa pâte, la pétrit, façonne son pain, le fait cuire et l’emporte.

Les horaires sont variables selon la levée de la pâte

– A partir de 12h: Buffet( tartines-gâteaux-boissons etc…) Divers stands, musique.

-Après-midi: atelier de gravure sur tissu et papier qui sont fournis. Chacun emporte sa production.

Libre participation. .

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 41 59 74 lapierrelevee19@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze