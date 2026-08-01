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AGENDA · Peyrelevade

Fête du pain Peyrelevade

dimanche 9 août 2026 · Peyrelevade

Fête du pain Peyrelevade

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
11:00:00
Ville
19290 Peyrelevade
Département
Corrèze
Tarif

Peyrelevade

Fête du pain

Peyrelevade Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Fête du pain

Cuisson de pains et tourtes dans le four rénové du village de Servières (Peyrelevade).
-Entre 10 et 11h: sortie de la première fournée
-Env. 11h: atelier de fabrication. Chacun prépare sa pâte, la pétrit, façonne son pain, le fait cuire et l’emporte.
Les horaires sont variables selon la levée de la pâte
– A partir de 12h: Buffet( tartines-gâteaux-boissons etc…) Divers stands, musique.
-Après-midi: atelier de gravure sur tissu et papier qui sont fournis. Chacun emporte sa production.

Libre participation.   .

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 41 59 74  lapierrelevee19@orange.fr

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English : Fête du pain

L’événement Fête du pain Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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