Fête du pain Peyrelevade
dimanche 9 août 2026 · Peyrelevade
Informations pratiques
Peyrelevade
Fête du pain
Peyrelevade Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Fête du pain
Cuisson de pains et tourtes dans le four rénové du village de Servières (Peyrelevade).
-Entre 10 et 11h: sortie de la première fournée
-Env. 11h: atelier de fabrication. Chacun prépare sa pâte, la pétrit, façonne son pain, le fait cuire et l’emporte.
Les horaires sont variables selon la levée de la pâte
– A partir de 12h: Buffet( tartines-gâteaux-boissons etc…) Divers stands, musique.
-Après-midi: atelier de gravure sur tissu et papier qui sont fournis. Chacun emporte sa production.
Libre participation. .
Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 41 59 74 lapierrelevee19@orange.fr
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English : Fête du pain
L’événement Fête du pain Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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