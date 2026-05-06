Peyrelevade

Spectacle Presque princesse

Peyrelevade Corrèze

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

PRESQUE PRINCESSE

Compagnie Les Enfants Taureaux

Presque Princesse est une création jeune public de la compagnie Les Enfants Taureaux, dont les membres sont des invités réguliers du festival. Quand on pose un coquillage sur son oreille, on entend bien le son de la mer; les coquillages seraient donc des enregistreurs naturels ? Deux scientifiques en sont persuadés, et ont donc inventé un objet extraordinaire une machine qui traduit les coquillages. Et les coquillages racontent une histoire incroyable celle de Dahut, magicienne et reine de la Cité d’Ys, une ville construite sous l’océan… Une fable joyeuse, moderne et féministe, pour tous les âges !

Sur réservation ou billetterie sur place

Restauration légère et bar mobile sur place .

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 40 05 94 laluzege@gmail.com

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English : Spectacle Presque princesse

L’événement Spectacle Presque princesse Peyrelevade a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze