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Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit Peyrelevade

Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit Peyrelevade

Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit Peyrelevade lundi 1 juin 2026.

Ville : 19290 Peyrelevade

Département : Corrèze

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Peyrelevade

Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit

Peyrelevade Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 18:00:00
fin : 2026-06-01 20:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Gestes et techniques des éleveurs et bergers : parquer les brebis pour la nuit.

Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement
Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 maximum 15 personnes. A partir de 15 ans
Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin   .

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82  contact@pastolimousin.fr

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English : Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit

L’événement Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit Peyrelevade a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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