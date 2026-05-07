Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit Peyrelevade
Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit Peyrelevade lundi 1 juin 2026.
Peyrelevade
Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit
Peyrelevade Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 18:00:00
fin : 2026-06-01 20:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Gestes et techniques des éleveurs et bergers : parquer les brebis pour la nuit.
Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement
Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 maximum 15 personnes. A partir de 15 ans
Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin .
Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr
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English : Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit
L’événement Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit Peyrelevade a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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