Peyrelevade

Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit

Peyrelevade Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 18:00:00

fin : 2026-06-01 20:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Gestes et techniques des éleveurs et bergers : parquer les brebis pour la nuit.

Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement

Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 maximum 15 personnes. A partir de 15 ans

Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin .

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr

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English : Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit

L’événement Gestes et techniques des éleveurs et bergers parquer les brebis pour la nuit Peyrelevade a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze