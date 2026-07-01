Informations pratiques

Peyrelevade

Gestes et techniques des éleveurs et bergers gestion du pâturage à la garde

Peyrelevade Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:00:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Gestes et techniques des éleveurs et bergers : gestion du pâturage à la garde

Lieu de rendez-vous communiqué aux inscrit.es quelques jours avant l’évènement

Inscription obligatoire par SMS 06 66 90 54 82 maximum 30 personnes. A partir de 15 ans

Gratuit, offert par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin .

Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 contact@pastolimousin.fr

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English : Gestes et techniques des éleveurs et bergers gestion du pâturage à la garde

L’événement Gestes et techniques des éleveurs et bergers gestion du pâturage à la garde Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-07 par PNR Millevaches en Limousin