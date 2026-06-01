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Vide-greniers Rue du Champ de Foire Peyrelevade

Vide-greniers Rue du Champ de Foire Peyrelevade

Vide-greniers Rue du Champ de Foire Peyrelevade dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Rue du Champ de Foire

Adresse : Champ de foire

Ville : 19290 Peyrelevade

Département : Corrèze

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Peyrelevade

Vide-greniers

Rue du Champ de Foire Champ de foire Peyrelevade Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

L’association l’Ecole Buissionnière organise un vide-greniers toute la journée, avec ou sans réservation .
Buvette, crêpes et possibilité de restauration sur place   .

Rue du Champ de Foire Champ de foire Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 73 23 96 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Peyrelevade a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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