Vide-greniers Rue du Champ de Foire Peyrelevade
Vide-greniers Rue du Champ de Foire Peyrelevade dimanche 19 juillet 2026.
Peyrelevade
Vide-greniers
Rue du Champ de Foire Champ de foire Peyrelevade Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
L’association l’Ecole Buissionnière organise un vide-greniers toute la journée, avec ou sans réservation .
Buvette, crêpes et possibilité de restauration sur place .
Rue du Champ de Foire Champ de foire Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 73 23 96
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Peyrelevade a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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