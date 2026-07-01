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AGENDA · Peyrelevade

Atelier dessin d’observation au fusain Peyrelevade

mercredi 22 juillet 2026 · Peyrelevade

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
55 Grande Rue
Ville
19290 Peyrelevade
Département
Corrèze
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Peyrelevade

Atelier dessin d’observation au fusain

55 Grande Rue Peyrelevade Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier dessin d’observation au fusain à l’école primaire,
Sur inscription auprès de la mairie   .

55 Grande Rue Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 73 13 

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English : Atelier dessin d’observation au fusain

L’événement Atelier dessin d’observation au fusain Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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