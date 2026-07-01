Informations pratiques

Peyrelevade

Atelier dessin d’observation au fusain

55 Grande Rue Peyrelevade Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Atelier dessin d’observation au fusain à l’école primaire,

Sur inscription auprès de la mairie .

55 Grande Rue Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 73 13

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English : Atelier dessin d’observation au fusain

L’événement Atelier dessin d’observation au fusain Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze