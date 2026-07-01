AGENDA · Peyrelevade
Atelier dessin d’observation au fusain Peyrelevade
mercredi 22 juillet 2026 · Peyrelevade
Informations pratiques
Peyrelevade
Atelier dessin d’observation au fusain
55 Grande Rue Peyrelevade Corrèze
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier dessin d’observation au fusain à l’école primaire,
Sur inscription auprès de la mairie .
55 Grande Rue Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 73 13
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English : Atelier dessin d’observation au fusain
L’événement Atelier dessin d’observation au fusain Peyrelevade a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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